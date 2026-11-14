Due uomini di 32 e 26 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Scampia, a Napoli, durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Gli agenti hanno sequestrato oltre due chili di sostanze stupefacenti, diverse armi da fuoco e numerose munizioni.

Scampia, armi e oltre due chili di droga nascosti in uno stabile: due arresti

L’operazione è stata condotta nella serata di giovedì dai poliziotti del Commissariato Scampia, con il supporto della Squadra Cinofili. A quanto pare, gli agenti hanno scoperto, in un vano ricavato sul ballatoio di uno stabile in uso al 32enne, 16 panetti di hashish per oltre 1,5 chili, 180 grammi di cocaina e circa 500 grammi di ketamina. Nello stesso nascondiglio sono state rinvenute tre pistole, tra cui due Beretta, diversi proiettili e un silenziatore.

La perquisizione nell’abitazione del 26enne ha consentito di recuperare altri 550 grammi di hashish, ulteriori quantitativi di cocaina e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 700 euro in contanti.

Ma le sorprese non sono finite. Sul lastrico solare dello stesso edificio, i poliziotti hanno scoperto quattro fucili e numerose munizioni di vario calibro, sequestrati a carico di ignoti. Al termine dell’operazione, il 32enne è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi o munizioni, mentre il 26enne dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.