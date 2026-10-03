Napoli, spara dopo una lite: 45enne arrestato per tentato omicidio

Prima una lite per futili motivi, poi l’escalation di violenza che l’ha portato a tirare fuori un fucile a canne mozze. Un 45enne con precedenti è stato arrestato per tentato omicidio dalla Polizia. L’aggressione è avvenuta nei pressi della stazione della metropolitana “Frullone”, nella zona nord di Napoli. La vittima è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli.

Napoli, prima la lite, poi i colpi di fucile: arrestato un 45enne per tentato omicidio

In particolare, gli agenti del Commissariato Arenella sono intervenuti presso il nosocomio per la segnalazione di una persona ferita d’arma da fuoco.

Successivamente, i caschi blu hanno rintracciato e bloccato il 45enne all’interno della sua abitazione, anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’uomo, indagato per tentato omicidio, è finito in manette.