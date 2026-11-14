“Non credo che possa essere disgiunta la responsabilità di quello che fa un ragazzo di 14, 15, 16, 17 anni da quello che gli ha insegnato la famiglia”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenendo in piazza del Plebiscito a Napoli durante la cerimonia di giuramento del 239° corso allievi della Scuola militare Nunziatella.

Napoli, giuramento della Nunziatella, Crosetto: “La responsabilità parte dalla famiglia”.

Il ministro ha sottolineato il ruolo fondamentale dei genitori nella formazione dei giovani. “L’educazione è una responsabilità dello Stato attraverso la scuola, ma innanzitutto è una responsabilità di chi decide di mettere al mondo dei figli”, ha affermato Crosetto, richiamando l’importanza di trasmettere valori e senso del dovere.

Rivolgendosi agli allievi, il ministro ha elogiato la loro scelta “difficile e controcorrente”, fondata su studio, impegno e sacrificio. Un percorso che, secondo Crosetto, rappresenta un esempio di altruismo in una società sempre più segnata dall’egoismo.

Infine, un riferimento al proprio futuro politico: “È l’ultima occasione per essere qui da ministro”, ha dichiarato, aggiungendo di voler tornare il prossimo anno per il giuramento del 240° corso, “magari seduto in una sedia diversa”.