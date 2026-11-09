Marcianise, martellate e una coltellata al marito: arrestata insegnante per tentato omicidio

Una lite tra coniugi finita nel sangue, un uomo di 59 anni ricoverato in ospedale e la moglie, un’insegnante di 56 anni, arrestata con l’accusa di tentato omicidio. È quanto accaduto a Marcianise, nel Casertano, nella mattinata di domenica 8 novembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe colpito il marito ripetutamente alla testa con un oggetto pesante, descritto come un martello, ferendolo poi anche a un braccio con un coltello.

Marcianise, l’aggressione in casa durante una lite tra coniugi

L’episodio si è verificato in un’abitazione di via Conforti, nel rione Medaglie d’Oro. In casa sarebbe scoppiata una discussione tra marito e moglie, entrambi insegnanti. Le ragioni del litigio e la sequenza esatta dei fatti sono ancora oggetto degli accertamenti. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la 56enne avrebbe impugnato un martello, raggiungendo più volte il marito al capo. L’uomo sarebbe stato inoltre ferito di striscio a un braccio con una lama. I rumori e le richieste di aiuto hanno richiamato l’attenzione dei presenti, che hanno fatto scattare l’allarme.

Il marito ricoverato a Caserta, ferite alla testa e al braccio

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Marcianise e il personale sanitario. Il 59enne è stato soccorso e accompagnato in ospedale, fino al Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato sottoposto alle cure necessarie.

Le ferite alla testa hanno richiesto diversi punti di sutura. Gli aggiornamenti di stampa di lunedì 9 novembre riferiscono anche di una frattura cranica e di un ricovero con prognosi riservata. L’uomo, secondo le prime informazioni, era rimasto cosciente dopo l’aggressione. Non è disponibile un bollettino medico ufficiale successivo che consenta di precisare ulteriormente le sue condizioni.

Arrestata la moglie, l’ipotesi di tentato omicidio

La donna è stata condotta negli uffici del commissariato per gli accertamenti. Nelle ore successive è arrivato l’arresto per tentato omicidio, secondo quanto riportato dagli ultimi aggiornamenti sul caso. La 56enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno ricostruendo anche il contesto familiare. Secondo le prime testimonianze riportate, i due coniugi stavano attraversando una fase di separazione, circostanza che dovrà essere approfondita e che non consente, da sola, di stabilire il movente dell’accaduto.

Il precedente

La notizia si inserisce nel tema più ampio della violenza nelle relazioni familiari, già affrontato in altri articoli di cronaca locale: in una vicenda distinta, Teleclubitalia aveva raccontato un precedente arresto per un’aggressione domestica avvenuta a Marcianise. Il procedimento relativo ai fatti di via Conforti è nella fase iniziale. Le accuse dovranno essere esaminate nelle sedi competenti e per la donna vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.