Accoltellò 37enne dopo incidente stradale a Licola: 19enne fermato per tentato omicidio

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Aveva accoltellato un 37enne, Davide De Rosa, dopo una lite per futili motivi scaturita da un incidente stradale. Per la violenta aggressione, avvenuta a Giugliano, in provincia di Napoli, nei pressi dello svincolo di Licola della SS7 Quater, precisamente in via San Nullo, un 19enne è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di tentato omicidio. Il fermo del giovane è stato convalidato e per lui è stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.

Giugliano, aveva accoltellato 37enne dopo incidente: 19enne ai domiciliari

I fatti risalgono alla sera del 27 ottobre, quando uno scontro tra uno scooter e un’autovettura ha scatenato una lite tra i conducenti, degenerata in una colluttazione. Secondo gli investigatori, sarebbe stato il 37enne a colpire per primo, sferrando un pugno al volto del 19enne. A quel punto, il giovane sarebbe tornato in auto per prendere l’arma bianca, probabilmente un coltello, e successivamente avrebbe colpito all’addome il conducente dello scooter, provocandogli una grave ferita. In compagnia del 19enne, quella sera, anche la sorella.

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La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Resta ricoverata in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

Le indagini dei Carabinieri di Varcaturo, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno consentito di individuare il presunto aggressore grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai sistemi di lettura delle targhe. Sequestrati anche l’auto utilizzata per la fuga, una Mini Minor verde scuro, e gli indumenti indossati quella sera. Dopo il fermo, il gip ha disposto per il 19enne la misura degli arresti domiciliari.

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