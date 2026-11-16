Villaricca, Teresa Montella eletta nuova segretaria del Pd: “Si apre nuova era”

“A poche ore dalla mia elezione a Segretaria del Circolo del Partito Democratico di Villaricca, sento il dovere di rivolgere un ringraziamento sincero e profondo a chi ha reso possibile questo momento.

Grazie alle iscritte e agli iscritti, ai simpatizzanti, a chi ha partecipato, a chi ha votato, a chi ha discusso con passione e rispetto. La fiducia che mi avete affidato è per me un onore e una responsabilità che intendo onorare con lavoro, presenza e umiltà.

Un ringraziamento particolare va ad Antonella Di Rosa, Segretaria uscente della sezione, per il lavoro svolto con dedizione e per il passaggio di testimone avvenuto nel segno dell’unità e della continuità.

Ringrazio l’onorevole parlamentare Lello Topo, il Sindaco di Quarto e Consigliere della Città Metropolitana di Napoli Antonio Sabino, il Presidente dell’EDA Napoli 2 Nicola Pirozzi, i componenti della segreteria metropolitana Giuseppe Maiello e Raffaele Manco, e i consiglieri e gli assessori dei comuni limitrofi intervenuti. La loro presenza ha dato forza e valore alla nostra assemblea e testimonia l’attenzione che il territorio riserva a Villaricca.

Con questa elezione si apre una nuova era per il PD di Villaricca. Una fase nuova che vogliamo costruire avvalendoci della rappresentanza femminile istituzionale di cui il nostro Partito si vanta, dalla Regione fino a Bruxelles. Donne e Uomini competenti, autorevoli e presenti a ogni livello istituzionale, che sono un patrimonio politico e un esempio per le nuove generazioni. Il mio impegno sarà quello di un partito aperto, unito e radicato nella comunità: una casa accogliente per tutte e tutti, un luogo di ascolto, confronto e proposte concrete per Villaricca, sui temi dei servizi, dell’ambiente, delle politiche sociali, dei giovani e dello sviluppo del territorio. Grazie di cuore. Da oggi si lavora insieme”.

Teresa Montella

Segretaria Circolo PD Villaricca