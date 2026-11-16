Muore a 36 anni dopo le cure per gravidanza extrauterina: indagini sulla morte di Anna Boffa

Dolore e sgomento nel Salernitano per la morte di Anna Boffa, insegnante di sostegno di 36 anni, deceduta dopo un ricovero ospedaliero seguito alle cure per una gravidanza extrauterina. La donna, originaria di Palomonte e residente a Postiglione con il marito, insegnava da circa due anni all’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina.

Secondo quanto ricostruito, la 36enne si era rivolta a una struttura sanitaria di Lagonegro, in Basilicata, per interrompere una gravidanza extrauterina. Dopo la somministrazione di due dosi di un farmaco e le successive dimissioni, le sue condizioni sarebbero peggiorate, rendendo necessario il ricovero all’ospedale San Leonardo di Salerno. Qui è rimasta per circa una settimana, fino al decesso avvenuto nella notte di venerdì.

Anna Boffa muore a 36 anni

La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta disponendo il sequestro della salma e l’acquisizione delle cartelle cliniche delle due strutture sanitarie. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e l’eventuale collegamento tra la terapia farmacologica e le complicazioni successive. A chiedere che venga fatta piena luce sulla vicenda è stato il marito, Giovanni Paolino, agente di polizia, che si è rivolto a un legale.

La notizia ha suscitato profonda commozione nelle comunità di Postiglione, Palomonte e Sala Consilina. Particolarmente toccante il ricordo della dirigente scolastica Antonella Vairo, che ha sottolineato il sorriso, la sensibilità e la dedizione verso gli studenti della giovane docente: «La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel nostro Istituto e nei nostri cuori».

Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dalle amministrazioni comunali e dal mondo della scuola, che si sono stretti attorno alla famiglia in attesa che le indagini facciano luce sulle circostanze della tragedia.