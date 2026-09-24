Villaricca, Campanile attacca sulle spese: “Feste e sagre mentre la città cade a pezzi”

Villaricca. Nuovo affondo di Nicola Campanile contro l’amministrazione comunale di Villaricca guidata dal sindaco Francesco Gaudieri. Al centro della polemica questa volta ci sono le risorse destinate a eventi e manifestazioni e, in particolare, le decisioni contenute nelle delibere di Giunta numero 93 e 94 del 17 settembre 2026.

«A Villaricca è ormai tempo di “festa, farina e forca”», esordisce provocatoriamente Campanile, richiamando la celebre espressione attribuita alla politica borbonica e accusando l’amministrazione di privilegiare feste e sagre rispetto ad altre esigenze della città.

Festa dei Nonni e Festa della Zucca, i dubbi di Campanile

La prima contestazione riguarda la delibera di Giunta numero 93, con la quale, secondo quanto riferisce Campanile, viene dato mandato agli uffici di organizzare nel mese di ottobre la Festa dei Nonni e la Festa della Zucca.

Campanile concentra però l’attenzione sulla provenienza delle risorse. Secondo l’esponente politico, si tratterebbe di fondi provenienti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia destinati a iniziative comunali per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e delle strutture educative e ricreative rivolte ai minori.

«Che c’azzecca la Festa della Zucca?», domanda Campanile, contestando la scelta politica dell’amministrazione. E aggiunge: «Per Gaudieri è molto più facile organizzare una festa che impegnarsi per il bene vero delle famiglie, dei minori e degli anziani».

Altri 20mila euro per lo Street Food Festival

La seconda questione sollevata riguarda la delibera numero 94 del 17 settembre, relativa a una variazione di bilancio per un contributo regionale.

Campanile sostiene che il Comune abbia ottenuto dalla Regione Campania 50mila euro e che la somma sia stata ripartita su tre interventi: 20mila euro per il “Villaricca Street Food – Festival delle Eccellenze campane”, altri 20mila euro per il progetto “Villaricca cardioprotetta” e 10mila euro per la riqualificazione dell’area pedonale e dell’area di sosta di via Leonardo da Vinci.

Proprio questa ripartizione finisce nel mirino dell’esponente politico.

«Non si puntava tutto sulla valorizzazione del Fagiolo Tondino di Villaricca, di cui abbiamo appena celebrato la festa?», si domanda Campanile, che invece giudica positivamente il progetto sulla prevenzione cardiovascolare: «È un’iniziativa che, insieme alla riqualificazione, meriterebbe ben più risorse».

«Queste sono le priorità dell’amministrazione Gaudieri»

Il punto politico dell’attacco riguarda quindi le priorità nella destinazione dei fondi pubblici. Campanile mette a confronto i 20mila euro indicati per lo Street Food Festival con i 10mila destinati alla riqualificazione di via Leonardo da Vinci.

«Mentre Villaricca cade a pezzi, queste sono le priorità dell’amministrazione Gaudieri», conclude Campanile.

Una nuova polemica che arriva mentre il calendario cittadino continua a essere caratterizzato da numerosi appuntamenti e manifestazioni e riapre il confronto politico sull’utilizzo delle risorse pubbliche tra eventi, politiche sociali, prevenzione e manutenzione del territorio.