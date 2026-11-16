Orta di Atella. Spara al padre dopo una lite: “Mi hai rubato 300 euro”, 17enne arrestato

A Orta di Atella 17enne spara al padre dopo una lite. Tre colpi di pistola esplosi in un’area di campagna lungo la SP 22 hanno raggiunto l’uomo all’addome, all’anca e alla caviglia. Il giovane, originario di Caivano, è stato rintracciato e arrestato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise e della Stazione di Orta di Atella. La vittima, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Orta di Atella, spara al padre dopo lite

Una discussione familiare degenerata in una violenta sparatoria, con un figlio minorenne che avrebbe rivolto l’arma contro il padre, esplodendo diversi colpi di pistola. È il grave episodio ricostruito dai Carabinieri, che hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile gravemente indiziato allo stato delle indagini di tentato omicidio aggravato e detenzione abusiva di arma da fuoco.

I fatti si sarebbero verificati nella tarda serata di ieri 15 novembre, in un’area campestre di Orta di Atella, lungo la strada provinciale 22. Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane avrebbe esploso tre colpi con una pistola calibro 6,35 all’indirizzo del padre, un uomo di 53 anni, raggiungendolo in più parti del corpo. I proiettili lo avrebbero attinto all’addome, provocando una perforazione intestinale, all’anca sinistra e alla caviglia destra. Alla base del gesto vi sarebbe stata una controversia familiare legata alla presunta sottrazione di circa 300 euro, somma che il ragazzo avrebbe accusato il padre di avergli sottratto.

L’arresto del 17enne

Immediatamente soccorso, il ferito è stato trasportato presso l’ospedale civile di Frattamaggiore, dove è stato sottoposto d’urgenza a un intervento chirurgico. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero in prognosi riservata, sebbene non risulti in pericolo di vita. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato le ricerche e gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare il responsabile. L’attività investigativa ha condotto i militari dell’Arma fino all’abitazione del giovane, dove è stata eseguita una perquisizione domiciliare. All’interno dell’immobile è stato rinvenuto un proiettile inesploso calibro 6,35, risultato compatibile con quelli esplosi contro la vittima.

Nel corso delle operazioni, il minorenne avrebbe inoltre confermato le proprie responsabilità, fornendo elementi utili alla ricostruzione dell’episodio. L’arma utilizzata, invece, non è stata rinvenuta. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il diciassettenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria minorile, accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Napoli Colli Aminei, dove resta a disposizione della magistratura. L’intervento dei Carabinieri ha consentito di individuare in tempi rapidi il presunto responsabile di un episodio di estrema gravità, avviando contestualmente gli approfondimenti investigativi necessari a chiarire ogni aspetto della vicenda, maturata nell’ambito di un rapporto familiare.