Una sinergia tra due marchi di eccellenza. Una serata esclusiva per mostrare il meglio della sartoria italiana in una boutique di classe. L’evento ieri da D’Aniello a Villaricca in collaborazione con Brunello Cucinelli. Lo storico multimarca, nato a Villaricca, e ormai sbarcato in vari comuni della Campania, ieri ha visto la presenza di manager e sarti dell’azienda sartoriale italiana per mostrare e spiegare alla propria clientela i capi, i tessuti e la qualità dei prodotti in vendita.

Un momento per riunire i clienti più affezionati del punto vendita, senza mai abbandonare le origini di D’Aniello.