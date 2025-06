Villaricca, l’opposizione: “Maggioranza allo sbando, solo tasse e niente servizi”

Maggioranza sempre più distante dai cittadini: si compatta solo per aumentare le tasse, rinvia la Commissione Speciale Quartiere Sant’Aniello, evita di discutere sulla situazione del verde pubblico e fugge di fronte all’approvazione di importanti Regolamenti comunali. Il Consiglio Comunale del 4/6/2025 ha sancito l’ennesima dimostrazione della totale inefficienza dell’Amministrazione Gaudieri.

Gli effetti fallimentari della politica fiscale dell’Amministrazione Gaudieri non tardano a venire. Dopo l’IMU con le aliquote massime è arrivata anche la TARI alle stelle. Dopo aver votato unanimi un consuntivo che preannuncia un nuovo dissesto, la maggioranza ha votato compatta l’aumento della TARI per i commercianti; il Comune ha deciso di gravare ulteriormente sulle spalle di chi ogni giorno contribuisce all’economia locale, crea occupazione e cerca di resistere a una crisi ormai strutturale.

L’incremento delle tariffe rappresenta un colpo durissimo per negozi, botteghe, bar, ristoranti e piccole imprese, già messi in ginocchio da inflazione, caro energia e calo dei consumi. Un’amministrazione che fallisce nella gestione e si rifà su chi lavora è un’amministrazione finita. Sarebbe stato più opportuno evitare spese inutili come i continui supporti al RUP e affidamenti non ultimo quello della comunicazione per l’amministrazione. Ma al peggio non c’è mai fine. In Consiglio si è appreso anche dell’introduzione, da parte del Comune di Villaricca, della tassa sui rifiuti per gli stabilimenti balneari presenti sul territorio comunale. Il desiderio di tassare è ormai incontrollabile a tal punto da istituire tributi per situazioni inesistenti. Questo sono le politiche di risanamento di cui si fregia l’Amministrazione.

Dopo essere stati uniti e compatti sull’aumento delle tasse, la maggioranza in consiglio comunale fugge dall’affrontare gli altri argomenti e rinvia la Commissione Speciale sul Quartiere Sant’Aniello e la discussione sul Verde Pubblico inventando pretestuosi cavilli procedurali del tutto inesistenti. Intanto il quartiere Sant’Aniello versa in uno stato di completo degrado e abbandono con potenziali pericoli per la pubblica e privata incolumità, per non parlare della condizione del verde pubblico, quello che doveva essere il fiore all’occhiello della città è invece un pugno allo stomaco per i cittadini con cui devono convivere quotidianamente.

Infine la maggioranza fugge – questa volta anche fisicamente – di fronte all’approvazione di importanti Regolamenti comunali. La maggior parte dei consiglieri comunali di maggioranza ha abbandonato l’aula e il Regolamento sulla Tutela e Benessere degli animali è stato approvato solo grazie ai voti favorevoli della minoranza. Proprio per questo comportamento irresponsabile, abbiamo fatto rinviare l’approvazione del Regolamento sugli hobbisti. L’Amministrazione Gaudieri si conferma allo sbando e lontana dai reali bisogni della comunità.

Le Forze di responsabilità di minoranza