Campania, nominati i direttori generali delle 15 Aziende Sanitarie Locali: i nomi

Giornata importante per la sanità campana nella giornata di ieri. Nominati dalla Giunta Regionale guidata dal governatore Vincenzo De Luca i Direttori Generali di 15 Aziende Sanitarie.

I nominativi sono i seguenti:

– Azienda Sanitaria Locale Avellino: Concetta Conte;

– Azienda Sanitaria Locale Benevento: Tiziana Spinosa;

– Azienda Sanitaria Locale Caserta: Mario Ferrante;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro: Gaetano Gubitosa;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord: Monica Vanni;

– Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud: Giuseppe Russo;

– Azienda Sanitaria Locale Salerno: Gennaro Sosto;

– Azienda Ospedaliera “Cardarelli” di Napoli: Antonio D’Amore;

– Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: Anna Iervolino;

– Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino: Germano Perito;

– Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento: Maria Morgante;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”: Elvira Bianco;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli”: Mario Iervolino;

– Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”: Ciro Verdoliva;

– IRCCS Fondazione Pascale di Napoli: Maurizio Di Mauro.

Per le Aziende Ospedaliere Universitarie, le predette individuazioni varranno come proposta di nomina da inviare ai Rettori delle Università di riferimento, ai fini della relativa intesa.

Per effetto della individuazione del dottor Gaetano Gubitosa quale Direttore Generale dell’Asl Napoli 1 Centro, infine, è stato conferito mandato alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del SSR di avviare le procedure per la selezione del nuovo Direttore Generale dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.