È accaduto ciò che da tempo era nell’aria: durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Villaricca, la maggioranza ha mostrato evidenti segni di cedimento politico, andando sotto nei numeri non riuscendo ad approvare la salvaguardia dei riequilibri di bilancio e vedendo bocciati alcuni punti all’ordine del giorno tra cui la ratifica di una variazione di bilancio.

Villaricca. Maggioranza sconfitta in consiglio comunale: non passa il riequilibrio – approvata la Commissione Speciale su Quartiere Sant’Aniello

È stata finalmente approvata l’istituzione della Commissione Speciale Sant’Aniello nonostante la maggioranza non l’abbia votata. La dice lunga, inoltre, il fatto che la maggioranza non ha votato l’Ordine del Giorno sulla riduzione delle tariffe TARI che è stato comunque approvato grazie alla tenacia della minoranza

Una débâcle politica che conferma quanto da tempo viene denunciato: è impossibile governare in queste condizioni con un’amministrazione retta da consiglieri comunali pronti a sfiduciare il Sindaco e poi rientrati solo per cariche e incarichi. Questa amministrazione non è più un progetto credibile per il governo della città e la clamorosa bocciatura dei provvedimenti proposti dalla stessa amministrazione ne è la conferma. È un episodio che certifica il definitivo fallimento politico di chi governa; un segnale grave, che non può passare inosservato e che impone una riflessione immediata sulla tenuta di questa consiliatura.

Alla luce di quanto accaduto, ci aspettiamo che il Sindaco tragga le dovute conseguenze. La città non può essere ostaggio di una maggioranza divisa, logorata da beghe interne e ormai priva del sostegno necessario per amministrare con credibilità.

Le forze di responsabilità di minoranza, ancora una volta, si sono dimostrate compatte e responsabili, lo hanno dimostrato proponendo il proprio sostegno al Sindaco per un Governo di Salute Pubblica slegato dai gruppi politici e con obiettivi programmatici da raggiungere a precise scadenze.

Le forze di responsabilità di minoranza auspicano, nell’interesse di Villaricca, che il Sindaco abbia il coraggio di intraprendere questa strada evitando di cedere ancora una volta ai compromessi con la sua maggioranza.

Comunicato stampa – LE FORZE DI MINORANZA