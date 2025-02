Mille euro per riavere indietro la sua auto. Un ladro ha provato a estorcere soldi a un automobilista con la solita tecnica del “cavallo di ritorno”. Succede a Villaricca, in provincia di Napoli, dove un uomo ha subito il furto della sua Lancia Y per poi essere contattato dal malvivente: “I soldi, oppure niente macchina”.

Villaricca, ruba l’auto e tenta cavallo di ritorno: 20enne di Mugnano arrestato dopo inseguimento

La vittima non ci ha pensato due volte e ha contattato subito i carabinieri della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati. I militari dell’Arma sono riusciti subito a intercettare il ladro, con cui hanno ingaggiato un inseguimento finito a Mugnano. L’autore del “cavallo di ritorno”, 20enne mugnanese, è stato bloccato e arrestato. L’auto è stata poi ritrovata e restituita al legittimo proprietario.

Arrestato anche un pusher

Negli stessi giorni, i carabinieri della stazione villaricchese sono stati impegnati anche in un’operazione anti-droga. Un uomo è stato arrestato nei pressi della rotonda del cimitero, sulla circumvallazione, dopo essere stato sorpreso a spacciare. Anche il pusher è stato bloccato dopo un breve inseguimento.