Un furto d’auto si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità tra Giugliano e Villaricca, conclusosi con due arresti e un complice ancora in fuga.

Tutto è iniziato sabato sera, quando alla centrale operativa dei carabinieri è arrivata la segnalazione del furto di una Fiat 500 a Marano. Una pattuglia in borghese della sezione operativa aveva già individuato i tre responsabili mentre si impossessavano del veicolo, dando così il via a un lungo inseguimento.

Furto d’auto e inseguimento

La corsa è proseguita tra Giugliano e Villaricca, lungo corso Europa, con momenti di forte tensione. I militari hanno chiuso le possibili vie di fuga, riuscendo a circondare l’auto. Il conducente, però, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un marciapiede.

A quel punto i tre occupanti hanno tentato di scappare a piedi. Due di loro sono stati bloccati in pochi istanti nei pressi della zona McDonald’s, mentre il terzo è riuscito a far perdere le proprie tracce ed è attivamente ricercato.

Furto d’auto a Marano e inseguimento tra Giugliano e Villaricca: gli arrestati finiscono ai domiciliari

I fermati sono Fioretti Giuseppe Emmanuel, 21 anni, di Calvizzano, e Cipolletta Raffaele, 26 anni, di Mugnano. Difesi dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, sono comparsi davanti al giudice per l’udienza di convalida, al termine della quale è stata disposta per entrambi la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse contestate sono tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa. L’auto rubata sarà restituita al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per individuare il terzo complice.