Il Natale si avvicina e porta con sé l’atmosfera magica dei regali, dei sogni e delle tradizioni. Lo Store Mallardo Expert di Villaricca ha deciso di rendere ancora più speciale l’attesa natalizia con un concorso dedicato ai più piccoli (e non solo).

Villaricca. Regali da Mallardo Expert: scrivi la letterina a Babbo Natale per vincere fantastici premi

L’iniziativa, chiamata “BABBO NATALE DA EXPERT“, invita tutti i bambini e le famiglie a scrivere la loro lettera al caro Babbo Natale. La creatività, l’originalità e l’emozione saranno gli ingredienti vincenti per partecipare a questa competizione che promette di regalare momenti di gioia e condivisione.

In palio ci saranno premi esclusivi per il vincitore, che renderanno il Natale ancora più speciale: PlayStation 5, bici elettrica, Nintendo Switch, iPhone 13. Inoltre, tutte le letterine partecipanti saranno esposte nello store, contribuendo a creare un’atmosfera calda e natalizia che coinvolgerà tutti i visitatori.

Con questa iniziativa, lo Store Mallardo Expert di Villaricca si conferma non solo come un punto di riferimento per l’elettronica e gli elettrodomestici, ma anche come un luogo di incontro e aggregazione per la cittadinanza. Non resta che mettersi all’opera e scrivere la propria letterina.

Come partecipare al concorso: il regolamento

Per partecipare al concorso a premi gli utenti dovranno essere in possesso di uno scontrino valido di acquisto emesso dal punto vendita durante il periodo di validità del concorso. Con lo scontrino, l’utente dovrà recarsi presso il corner concorso e mostrarlo al personale incaricato che ne controllerà la validità e lo annullerà. Superata questa fase, l’utente con l’assistenza del personale incaricato dovrà compilare la lettera concorso.

La lettera concorso dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed in particolare:

• Nome

• Cognome

• Codice fiscale

• Cellulare

• E-mail

• Nome bambino/a accompagnato/a

• Lettera a Babbo Natale (testo compilato dal bambino/a accompagnato/a)

• Accettazione regolamento e privacy concorso

• Accettazione ricezione info promo-pubblicitarie (facoltativa)

Al momento della compilazione l’utente dovrà scegliere per quale tipologia di premio concorrere scegliendo di compilare la lettera concorso del colore corrispondente:

• colore rosso: playstation 5;

• colore verde: bici elettrica;

• colore giallo: nintendo switch;

• colore arancio: iphone 13.

Una volta compilata la lettera concorso in tutte le sue parti, la stessa dovrà essere imbucata nella “cassetta delle lettere per Babbo Natale” presente nel corner concorso.

Estrazione letterina di Babbo Natale e premi

Alle ore 11:00 del giorno 24/12/2024 è prevista l’esecuzione dell’estrazione Finale. Partecipano all’Estrazione Finale tutte le cartoline imbucate nella “cassetta delle lettere per Babbo Natale” presente nel corner concorso durante tutto il periodo di validità dello stesso. Alla presenza del Notaio incaricato della tutela del consumatore e della fede pubblica competente per territorio, saranno estratte 1 cartolina vincente e 20 cartoline di riserva in ordine di estrazione, per singolo colore (tipologia premio), ed in particolare:

• Colore rosso (premio playstation 5)

• 1 cartolina vincente

• 20 cartoline di riserva (in ordine di estrazione)

• Colore verde (premio bici elettrica)

• 1 cartolina vincente

• 20 cartoline di riserva (in ordine di estrazione)

• Colore giallo (premio nintendo switch)

• 1 cartolina vincente

• 20 cartoline di riserva (in ordine di estrazione)

• Colore arancio (premio iphone 13)

• 1 cartolina vincente

• 20 cartoline di riserva (in ordine di estrazione)

Il vincitore non può contestare il premio assegnato, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il promotore non sia in grado di consegnare il premio vinto, si riserva il diritto di sostituire i premi annunciati con premi di valore uguale o superiore (circ. 28/03/2002 punto 9.6). I vincitori non possono promuovere alcuna azione risarcitoria in seguito a danni conseguiti all’accettazione e/o all’uso del premio.

La convalida della vincita potrà essere confermata solo nel caso in cui l’utente vincitore sia presente all’interno del punto vendita al momento dell’estrazione finale come indicato all’art. XII. L’utente vincitore sarà informato della vincita, presso il corner concorso tramite due annunci che verranno effettuati utilizzando un microfono presente nel corner concorso dove verrà effettuata l’estrazione. Gli annunci saranno comunicati con un intervallo di 2 minuti l’uno dall’altro. L’utente vincitore dovrà presentarsi entro massimo 6 minuti dal primo annuncio ovvero 4 minuti dal secondo annuncio, presso il corner concorso per reclamare la propria vincita. Nel caso in cui l’utente vincitore non si presenti presso il corner concorso entro massimo 6 minuti dal primo annuncio ovvero entro 4 minuti dal secondo annuncio, sarà considerato irreperibile e si passerà alla prima riserva utile. Si precisa che ogni singolo utente vincitore identificato in modo univoco dal proprio codice fiscale presente nella lettera concorso, può essere assegnatario di massimo 1 premio.