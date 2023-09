Dovrebbero arrivare nei prossimi giorni le presentazioni ufficiali dei candidati sindaco di Villaricca, anche perché entrambe le compagini sono già in ritardo dato che tra circa due settimane dovranno essere presentate le liste.

Villaricca, Pd ancora non ha sciolto la riserva su Campanile

Ancora non ha sciolto la riserva il Partito Democratico. Dopo il comunicato in cui i dem cittadini dicevano di non “partecipare a coalizioni in cui insistono formazioni, ancorché civiche, riferibili al partito di Fratelli d’Italia o all’interno delle quali siano presenti suoi esponenti”, non c’è stata nessun’altra comunicazione.

Le prime notizie circolate erano di un sostegno a Franco Gaudieri, l’altro contendente alla carica di sindaco. Gaudieri sarebbe stato infatti ben visto tra gli altri anche all’ex deputato Lello Topo. Ma questi rumors, stando a indiscrezioni, hanno fatto sì che il partito nazionale abbia dato indicazione di formare la coalizione con i pentastellati.

Il monito è di ricreare l’alleanza giallo-rossa, come conferma il segretario Giuseppe Annunziata: “Sono ore di interlocuzione – commenta -. Non abbiamo sciolto la riserva su Campanile ma non abbiamo alcun giudizio negativo su di lui, anzi lo riteniamo un valido candidato. Riteniamo però che la costruzione di una coalizione debba passare attraverso un tavolo che debba tenere tutti i pezzi del centrosinistra. Ci stiamo provando perché la forza è la coalizione, al di là del candidato” conclude il segretario metropolitano dem.

Dall’altro lato Gaudieri, anche lui ex sindaco come Campanile e magistrato in pensione, non ha annunciato la sua discesa in campo ma le manovre sono frenetiche anche nella sua compagine. Dalla sua ci sarebbe qualche esponente di centrodestra della passata amministrazione come Tobia Tirozzi, vicino a Fratelli d’Italia, Rosario Albano, ex 5 stelle, ora vicino ad Azione, il già candidato sindaco Giovanni Granata, l’ex vice Francesco Mastrantuono e Rocco Ciccarelli. Ognuno di loro si presenterebbe con delle civiche, nessun simbolo di partito.