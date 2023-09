VILLARICCA. Si complica lo scenario politico elettorale di Villaricca.

Ieri il partito democratico di Villaricca ha comunicato che è disponibile “a costruire un percorso condiviso con le altre forze del centrosinistra e del campo progressista in vista delle prossime consultazioni amministrative precisando tuttavia che non parteciperà a coalizioni in cui insistono formazioni, ancorchè civiche, riferibili al partito di Fratelli d’Italia o all’interno delle quali siano presenti suoi esponenti, data la posizione assolutamente alternativa del PD.

Elezioni a Villaricca

Un comunicato che arriva dopo la notizia del via libera dei 5 stelle a Nicola Campanile e della imminente discesa in campo di Francesco Gaudieri, che sarebbe sostenuto da civiche e dall’ex deputato Lello Topo.

Il freno del Pd però potrebbe essere inteso proprio al sostegno a Gaudieri e farebbe nuovamente rimescolare le carte in tavola. Il tutto ad appena due settimane dalla presentazione delle liste. Ora dunque il Pd potrebbe sostenere Campanile, seguendo la scia del Movimento 5 stelle e non quella circolata nelle ultime ore.

Il rischio è che dopo il niet al nome di Bruno Cantone, ci sia anche su Gaudieri.