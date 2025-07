Si è tenuto l’8 luglio 2025, presso la Casa Comunale di Villaricca, un importante incontro tra il Sindaco Francesco Gaudieri, il rappresentante di Confesercenti Rosario D’Aniello e il Consigliere della Camera di Commercio di Napoli Marco Cacciapuoti. Al centro del confronto, le problematiche legate alla nuova tariffa TARI 2025 e l’impatto sui commercianti locali.

Villaricca, vertice sulla TARI 2025: il Sindaco Gaudieri annuncia task force contro l’evasione fiscale

L’obiettivo dell’incontro – come emerso dal comunicato diffuso al termine del vertice – è ridurre il carico fiscale per gli operatori commerciali in regola con il pagamento dei tributi locali. A tal fine, l’Amministrazione Comunale ha annunciato un piano articolato di azioni volte alla lotta contro l’evasione.

Tra le misure previste, anche l’istituzione di una task force comunale che avvierà controlli puntuali e tempestivi su tutte le attività economiche presenti sul territorio. L’iniziativa, condivisa da tutti i partecipanti, mira a garantire maggiore equità fiscale e a premiare la correttezza degli imprenditori onesti.