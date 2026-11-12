Agrinet4meet, al via la decima edizione del progetto europeo: agricoltori e territori raccontano le sfide dell’agricoltura del futuro

Dai campi di riso del Novarese ai terrazzamenti delle Cinque Terre, passando per le campagne di tutta Italia. È partito il viaggio della decima edizione di AGRINET, il progetto europeo di informazione e comunicazione sulla Politica Agricola Comune promosso dal Gruppo Icaro, in collaborazione con TV2000, le reti regionali del circuito Corallo e con il contributo scientifico dell’Università IUAV di Venezia.

Si chiama AGRINET4MEET la nuova edizione 2026/2027, che mette al centro le storie degli agricoltori e il confronto tra territori, esperienze e generazioni. Un viaggio attraverso l’agricoltura italiana per raccontare come le aziende agricole stanno affrontando alcune delle sfide più importanti del nostro tempo: i cambiamenti climatici, la gestione dell’acqua, la tutela del suolo e le trasformazioni dei mercati e delle filiere agroalimentari. Le prime riprese sono già partite nel Novarese, tra le risaie e le aziende agricole di un territorio profondamente legato alla tradizione risicola italiana. Qui il racconto prende forma attraverso l’incontro tra agricoltori che vivono realtà produttive e paesaggistiche molto diverse, ma che condividono la necessità di adattarsi a condizioni climatiche sempre più imprevedibili e di trovare nuove soluzioni per proteggere le risorse naturali.

Siccità, ondate di calore, precipitazioni estreme e disponibilità sempre più incerta di acqua stanno infatti cambiando il volto dell’agricoltura. Una sfida che riguarda direttamente il futuro delle aziende, la salvaguardia dei paesaggi rurali e la sicurezza delle produzioni alimentari. È proprio da queste esperienze concrete che parte AGRINET4MEET: non un semplice racconto delle difficoltà, ma un’occasione per mettere a confronto conoscenze, pratiche agricole e soluzioni innovative, dando voce a chi ogni giorno lavora la terra.

Il progetto attraverserà varie regioni italiane – Liguria, Piemonte, Veneto, Lombardia, Sardegna, Campania, Basilicata; Puglia e Sicilia – con un piano di produzione multimediale che comprende:

4 documentari dedicati ai grandi temi dell’agricoltura contemporanea, dalla resilienza climatica alla gestione dell’acqua, dalla tutela del suolo alle trasformazioni delle filiere;

8 puntate televisive della serie «AGRINET – Il futuro in campo»;

4 podcast di approfondimento della serie «AGRINET – Storie di sostenibilità;

20 AGRINET NEWS , realizzate in collaborazione con le emittenti televisive del circuito Corallo, per portare le storie e le esperienze raccolte direttamente sui territori.

La collaborazione scientifica dell’Università IUAV di Venezia accompagnerà il lavoro editoriale e la costruzione dei contenuti, contribuendo all’approfondimento dei temi e alla lettura delle trasformazioni del paesaggio rurale.

A partire dalla prossima primavera, i documentari e le nuove puntate televisive arriveranno su TV2000 e sulle emittenti regionali del circuito Corallo, tra cui Icaro TV, Telebelluno, TV Prato, Telenova, Teleradiopace e Teleclub. Sono previste anche proiezioni pubbliche dei documentari, per favorire momenti di incontro e dibattito con le comunità locali.

Dieci edizioni, dieci anni di storie e un nuovo viaggio nell’agricoltura italiana. AGRINET4MEET continua a raccontare il mondo rurale partendo da chi lo vive ogni giorno, per comprendere come sta cambiando e immaginare insieme il suo futuro.