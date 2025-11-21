A due giorni dal violento temporale che ha trasformato in trappole d’acqua diverse strade della zona – con alcune auto rimaste bloccate sotto il ponte di Surriento e sei persone salvate in extremis dai carabinieri – il Comune di Villaricca adotta nuove precauzioni. La Protezione Civile regionale ha infatti diffuso un ulteriore avviso di allerta meteo gialla valido per le prossime ore.

Villaricca, nuova allerta meteo: stop alla circolazione in tre strade a rischio nubifragio

Per ridurre il rischio di nuovi allagamenti e garantire la sicurezza dei cittadini, l’amministrazione comunale guidata da Francesco Gaudieri ha stabilito con un’ordinanza la chiusura al traffico, sia veicolare che pedonale, dell’incrocio di via Roma, in prossimità del confine con Qualiano, uno dei punti più critici durante le forti piogge.

Il provvedimento coinvolge anche alcune arterie dei comuni limitrofi. In particolare, è stata interdetta via Corigliano, all’altezza dell’intersezione con via San Pietro, oltre a via del Pesce e al tratto di via Roma che collega Villaricca con Marano. Le chiusure resteranno in vigore fino al miglioramento delle condizioni atmosferiche.