Villaricca, inseguimento contromano nella notte: 22enne arrestato dai carabinieri

Non si è fermato all’alt dei carabinieri un 22enne incensurato di Villaricca arrestato questa notte dopo un rocambolesco inseguimento nelle strade del centro storico. Il giovane era alla guida di una Fiat 500 L quando, nei pressi di piazza Maione, ha accelerato la marcia alla vista dei militari dell’Arma. A quel punto gli uomini della stazione di Villaricca, guidati dal comandante Pietro Amati, si sono lanciati all’inseguimento del’automobilista.

Il 22enne ha percorso diverse strade, alcune delle quali contromano, prima di essere bloccato dalla gazzella dei carabinieri. Nella fuga avrebbe persino tentato di speronare la macchina delle forze dell’ordine. Per lui sono scattate le manette. Deve rispondere del reato di fuga pericolosa, di recente introdotto nel codice della strada. Dai controlli alcolemici non risulta che il giovane stesse guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol.