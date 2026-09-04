Rumori sospetti avvertiti durante la notte hanno fatto scattare un controllo nei pressi della filiale UniCredit di piazza Vittorio Emanuele III, ad Aversa. Gli accertamenti, effettuati anche con l’ausilio dei vigili del fuoco, hanno però escluso la presenza di scavi o di tentativi di accesso all’istituto di credito.

Rumori sospetti nella notte, controlli alla banca UniCredit di Aversa

A far scattare l’attenzione è stata la segnalazione di una donna residente nello stabile sovrastante la banca, che aveva riferito di aver udito, soprattutto nelle ore notturne, alcuni rumori provenienti dalla zona sottostante. Una circostanza che, in via precauzionale, ha portato a verificare che non fossero in corso attività finalizzate a raggiungere i locali della banca attraverso eventuali cunicoli o scavi.

Sul posto sono stati quindi eseguiti gli opportuni controlli da parte dei carabinieri della Stazione di Aversa, con il supporto dei vigili del fuoco, per verificare la situazione ed escludere la presenza di “bande del buco” in azione. Fortunatamente gli accertamenti hanno dato esito negativo: non sono emersi scavi né elementi riconducibili a un tentativo di intrusione nell’istituto di credito. L’intervento ha dunque consentito di scongiurare l’ipotesi inizialmente temuta e di accertare che non vi fossero situazioni di pericolo per la banca.