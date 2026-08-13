Napoli, non si ferma all’alt e fugge con lo scooter rubato: inseguito dalla Polizia, si schianta contro la volante

Inseguimento nella tarda serata di ieri a Napoli, dove un 23enne con precedenti di polizia è stato arrestato dopo una fuga in scooter tra le strade della città. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, non si sarebbe fermato all’alt degli agenti e avrebbe effettuato diverse manovre pericolose prima di impattare contro una volante. Il 23enne è stato arrestato per fuga pericolosa e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione. È stato inoltre denunciato per ricettazione e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

Napoli, inseguimento dalla zona dell’Arenaccia

Tutto è iniziato in via Arenaccia, durante un servizio di controllo del territorio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. I poliziotti hanno notato uno scooter condotto dal 23enne. Alla vista degli agenti, il giovane avrebbe accelerato anziché fermarsi, nonostante gli fosse stato intimato l’alt. È così iniziato un lungo inseguimento per le strade di Napoli. Durante la fuga, secondo quanto riferito dalla Polizia, il conducente avrebbe compiuto diverse manovre pericolose per la circolazione stradale.

Impatta contro la volante e viene bloccato

La fuga è terminata in via Alessio Mazzocchi. Qui il 23enne, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, avrebbe impattato con lo scooter contro la volante della Polizia. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo e hanno avviato gli accertamenti sul mezzo utilizzato durante la fuga.

Lo scooter risultava rubato

Dalle successive verifiche è emerso che lo scooter risultava provento di furto. Gli agenti hanno inoltre accertato che il giovane era alla guida senza patente. Al termine degli accertamenti, il 23enne è stato arrestato per fuga pericolosa e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione e denunciato per ricettazione. Per la guida senza patente è scattata anche una sanzione amministrativa.