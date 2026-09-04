Secondigliano, chiede il pizzo all’avvocato in uno studio legale: arrestato 50enne

Si sarebbe presentato in uno studio legale di Secondigliano, a Napoli, pretendendo il pagamento di una somma di denaro dal titolare dell’attività. Il giorno successivo è tornato per riscuotere, ma questa volta ad attenderlo c’erano anche gli agenti della Squadra Mobile. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 50 anni, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti anche specifici, con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Secondigliano, tenta l’estorsione in uno studio legale: arrestato 50enne

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe cominciato mercoledì, quando il 50enne si è recato presso uno studio legale di Secondigliano e ha avvicinato un avvocato, pretendendo il pagamento di una somma di denaro da parte del titolare dell’attività. Il professionista lo ha invitato a ripresentarsi il giorno successivo. Nel frattempo sono scattati gli accertamenti della Squadra Mobile, che nel pomeriggio di ieri ha predisposto un servizio di osservazione nei pressi dello studio.

Il 50enne si è effettivamente ripresentato e, secondo la ricostruzione della Polizia, avrebbe reiterato la richiesta estorsiva. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccandolo. L’uomo è stato quindi tratto in arresto con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.