Gricignano di Aversa, fermato con la cocaina in tasca: in casa droga e mille euro, arrestato 22enne

Si aggirava con fare sospetto per le strade di Gricignano di Aversa quando è stato notato dagli agenti impegnati in un servizio di controllo del territorio. Il controllo ha fatto emergere una presunta attività di spaccio: prima la cocaina nascosta nelle tasche dei pantaloni, poi, con la perquisizione nell’abitazione, il ritrovamento di oltre 150 grammi di hashish, altra cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento della droga e circa mille euro in contanti. Per questo un 22enne del posto è stato arrestato dalla Polizia con l‘accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Aversa, impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio nei comuni dell’Agro aversano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane è stato fermato mentre si aggirava con un atteggiamento ritenuto sospetto. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un involucro contenente cocaina nascosto nelle tasche dei pantaloni.

I successivi accertamenti nell’abitazione del 22enne hanno portato al sequestro di oltre 150 grammi di hashish, circa 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento della droga e circa mille euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il presumibile provento dell’attività di spaccio. Le indagini svolte negli uffici di polizia hanno inoltre consentito di ricostruire i contatti del giovane con diversi presunti acquirenti della sostanza stupefacente sequestrata.

Al termine delle formalità di rito, il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’arresto del 22enne e il suo trasferimento nel carcere competente, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.