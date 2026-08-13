Casoria, fuga contromano sulla Circumvallazione: 17enne senza patente si schianta contro il guardrail

Notte movimentata a Casoria, dove un controllo dei Carabinieri si è trasformato in un inseguimento per le strade della città. Tre giovani, un 21enne e due 17enni, sono stati denunciati per fuga pericolosa. Alla guida dell’auto c’era uno dei minorenni, senza patente. La fuga si è conclusa sulla Circumvallazione Esterna, dove la vettura ha perso il controllo ed è finita contro il guardrail. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Casoria, non si fermano all’alt dei Carabinieri

Tutto è iniziato durante la notte in piazza Dante, dove i Carabinieri della Stazione di Casoria stavano effettuando un servizio di controllo alla circolazione stradale. Alla vista di una Fiat Punto, uno dei militari ha intimato l’alt al conducente. L’auto, però, anziché fermarsi avrebbe proseguito la marcia, dando il via all’inseguimento. La vettura ha attraversato diverse strade di Casoria inseguita dalla pattuglia dei Carabinieri.

Contromano sulla Circumvallazione Esterna

Durante la fuga, il giovane alla guida avrebbe compiuto una manovra particolarmente pericolosa, imboccando contromano la rampa della Circumvallazione Esterna in direzione Napoli.

L’inseguimento è proseguito per alcuni chilometri, fino a quando il conducente ha perso il controllo della Fiat Punto, che è andata a schiantarsi contro il guardrail. Nonostante il violento epilogo della fuga, nessuno dei tre occupanti dell’auto ha riportato ferite.

Alla guida un 17enne senza patente

I Carabinieri hanno quindi identificato i tre ragazzi. Al volante c’era un 17enne incensurato e senza patente. In auto con lui viaggiavano un 21enne e un altro 17enne, anche loro incensurati. Per i tre giovani è scattata la denuncia per fuga pericolosa.