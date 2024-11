È morto improvvisamente Antonio Di Rosa, professionista 51enne di Villaricca. La notizia è circolata ieri sui social, gettando nello sconforto amici e parenti.

Villaricca in lutto, Antonio muore improvvisamente a 51 anni: oggi i funerali

Dipendente della ditta Sieco, si era occupato per anni della raccolta rifiuti. “In questo momento di grande tristezza, tutta la cittadinanza di Villaricca si unisce in un silenzioso abbraccio di dolore e ricordo. Anche la mia associazione, Idee e Concretezza, si stringe con affetto alla famiglia di Antonio, partecipando al loro immenso dolore e condividendo il lutto di una perdita così prematura. Antonio ci lascia un esempio di vita autentica, di lavoro instancabile e di affetto per la comunità”, scrive Salvatore Mautone.

Sono decine i commenti apparsi in queste ore su Facebook per esprimere condoglianza e vicinanza alla famiglia Di Rosa. I funerali di Antonio si terranno alla Parrocchia Santa Maria dell’Arco in Villaricca alle ore 10:00 del giorno 11 novembre.