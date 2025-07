Un malore improvviso, forse un infarto, ha stroncato prematuramente Simone Cirino, un ragazzo di appena 23 anni. La tragedia è avvenuta nelle scorse ore, lasciando sotto choc familiari, amici e conoscenti. Simone era un giovane brillante, conosciuto e benvoluto per il suo carattere gentile, la sua maturità e il sorriso mai scontato.

Villaricca e Qualiano in lutto, Simone muore a 20 anni dopo malore

Diplomatosi con lode nel 2023 al liceo Cartesio di Qualiano, Simone aveva lasciato un segno profondo tra compagni e docenti, ma anche tra chi lo aveva incrociato fuori dall’ambiente scolastico. Aveva una personalità vivace e sensibile, capace di farsi amare per la sua determinazione e per l’attenzione verso gli altri, in particolare verso i più fragili.

A darne comunicazione è stato lo stesso istituto, che in una nota carica di dolore ha ricordato Simone con parole toccanti: “I suoi docenti e i suoi compagni lo ricordano per la straordinaria personalità, la rispettosa determinazione con cui difendeva le sue idee, la vicinanza agli alunni più fragili, il sorriso furbo e fiero, ma mai arrogante, i suoi occhi luminosi e i ribelli riccioli neri che sembravano rappresentare al meglio la poliedricità della sua anima”.

Una perdita improvvisa e ingiusta che ha lasciato attoniti amici, compagni di scuola e professori, che oggi piangono un ragazzo pieno di vita, cultura e sensibilità.

La salma di Simone sarà accompagnata nell’ultimo saluto oggi, mercoledì 30 luglio, alle ore 16:00 nella chiesa di San Pasquale Baylon a Villaricca. Alla sua famiglia, profondamente colpita dalla tragedia, è giunta la vicinanza commossa di tutta la comunità scolastica e cittadina. “Il Cartesio non ti dimenticherà mai, Simone – si legge ancora nella nota della scuola – sarai sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto. La tua scuola, per sempre.”