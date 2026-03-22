Villaricca, Elisa Maisto conquista il bronzo al Campionato Regionale Under 14 di spada

Grande risultato per Elisa Maisto, giovane talento della scherma italiana e portacolori del Club Sportivo Partenopeo, che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al Campionato Regionale di spada Under 14. L’atleta, che si allena anche con la Polisportiva Maristi di Giugliano, si conferma tra le promesse più interessanti del panorama schermistico campano e nazionale.

Percorso brillante sin dai gironi eliminatori

La gara di Elisa Maisto è iniziata nel migliore dei modi. Nel girone eliminatorio, la giovane schermitrice di Villaricca ha mostrato subito grande determinazione, chiudendo con 5 vittorie e una sola sconfitta. Un avvio che ha messo in evidenza tecnica, concentrazione e una notevole maturità sportiva.

Vittoria netta nel tabellone principale

Approdata al tabellone principale, Elisa ha confermato il suo ottimo stato di forma superando con decisione Zoe Imparato della Ad Maiora Scherma con il punteggio di 10-4. Una prestazione solida che le ha aperto le porte delle semifinali.

Semifinale e derby tutto partenopeo

In semifinale è andato in scena un emozionante derby interno al Club Sportivo Partenopeo. Elisa Maisto si è arresa all’amica e compagna di squadra Marina Forziati, che successivamente ha conquistato il titolo di campionessa regionale di spada Under 14. Nonostante la sconfitta, il percorso della giovane atleta resta di altissimo livello.

Qualificazione ai campionati nazionali di Bastia Umbra

Grazie a questo importante risultato, Elisa Maisto ha conquistato anche l’accesso al prossimo evento nazionale in programma ad aprile a Bastia Umbra, un appuntamento fondamentale per i migliori talenti italiani della scherma Under 14. Un traguardo che certifica il valore della giovane atleta e le apre le porte del palcoscenico nazionale.

Le parole del maestro Giovanni Gargiulo

Grande soddisfazione nelle parole del maestro Giovanni Gargiulo, che segue Elisa nel suo percorso sportivo:“Un risultato che mi riempie di orgoglio, frutto di tanto entusiasmo. Elisa è una grande lavoratrice e sa cosa significa coltivare una passione. Conosce i valori sani e rappresenta una grande promessa della scherma italiana”.

Una promessa della scherma italiana

Il bronzo regionale Under 14 rappresenta un importante traguardo per Elisa Maisto, ma anche un punto di partenza per una carriera che si preannuncia ricca di soddisfazioni. Elisa Maisto, che frequenta la scuola Ada Negri di Villaricca continua a crescere, portando in alto il nome del Club Sportivo Partenopeo e della scherma campana.