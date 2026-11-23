Nuovo aggiornamento sui pini di Villaricca: dopo la determina con cui il Comune ha affidato al dottore agronomo Pasquale Crispino una prima fase di ricognizione e valutazione visiva VTA sui 122 alberi, il deputato Francesco Emilio Borrelli è tornato lungo l’arteria per un nuovo sopralluogo, bocciando questa impostazione e sostenendo — in linea con il parere dell’esperto Roberto Braibanti — che un semplice controllo visivo non sia sufficiente a valutare la reale stabilità del filare, riaccendendo così il confronto tecnico e politico sulle verifiche necessarie prima di decidere la sorte degli esemplari.