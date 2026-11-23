Fa un incidente ma i carabinieri scoprono che è positivo alla cocaina. A Mondragone, nei pressi dell’incrocio tra via Donatello e via Domiziana, durante gli accertamenti per la ricostruzione di un sinistro autostradale, i militari hanno denunciato il conducente di una delle due vetture coinvolte. Si tratta di un 31enne di Villa Literno.

Mondragone: Incidente stradale, arrestato conducente senza patente e positivo alla cocaina

A rimanere incidentate una Citroën C3 Aircross sulla quale viaggiavano quattro persone a bordo e una Citroën C3 con due persone. A bordo di quest’ultima viaggiava il 31enne denunciato che guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre i militari dell’Arma hanno scoperto che l’uomo non aveva mai conseguito la patente e che il veicolo non era assicurato.

La macchina era stata precedentemente sottoposta a un sequestro amministrativo. Al termine dei controlli, l’indagato è stato deferito all’autorità giudiziaria mentre la sua vettura è stata sottoposta a nuovo sequestro e affidata ad un centro di deposito autorizzato.