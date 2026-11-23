Associazione Autismo in Movimento, presieduta da Annalisa Vetrano, sarà tra le protagoniste del Premio BiNews 2026, ricevendo il prestigioso riconoscimento “Eccellenze dell’Anno”. La premiazione si terrà sabato 19 dicembre al Teatro Biancardi, durante una serata di gala dedicata alle realtà che si distinguono per il loro contributo sociale, umano e culturale. Un importante riconoscimento per l’associazione, da sempre impegnata nella sensibilizzazione sull’autismo, nel sostegno alle famiglie e nella promozione dell’inclusione sociale.

Autismo in Movimento: l’impegno di Annalisa Vetrano per l’inclusione

Guidata dalla presidente Annalisa Vetrano, Autismo in Movimento rappresenta una realtà significativa per le persone nello spettro autistico e per le loro famiglie. Attraverso il proprio impegno, l’associazione promuove una cultura fondata sull’ascolto, sul rispetto delle differenze e sul riconoscimento dei diritti di ogni persona.

L’obiettivo è contribuire ad abbattere pregiudizi e barriere, favorendo una maggiore consapevolezza sull’autismo e creando occasioni concrete di partecipazione e inclusione. Il riconoscimento “Eccellenze dell’Anno” premia proprio questo percorso, valorizzando la dedizione di Annalisa Vetrano e di quanti sostengono quotidianamente le attività dell’associazione.

Premio BiNews 2026: un riconoscimento al valore della solidarietà

La serata del 19 dicembre al Teatro Biancardi sarà anche un’occasione per accendere i riflettori sull’importanza dell’inclusione e del sostegno alle famiglie che affrontano ogni giorno le sfide legate all’autismo.

Con questo premio, il Premio BiNews 2026 rende omaggio ad Autismo in Movimento, riconoscendone il valore sociale e l’impegno nel costruire una comunità più attenta, sensibile e solidale. Un riconoscimento che celebra non soltanto l’attività dell’associazione, ma soprattutto la passione, la responsabilità e la vicinanza alle persone che caratterizzano il percorso della presidente Annalisa Vetrano e di tutta Autismo in Movimento.