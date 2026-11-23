Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un’attività di accertamento che ha portato al rinvenimento di oltre mille euro in banconote contraffatte. È accaduto a Piedimonte Matese, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un uomo di 22 anni, residente ad Alife, e la sua convivente di 19 anni, ritenuti, allo stato degli accertamenti, gravemente indiziati dei reati di spendita di monete falsificate e truffa.

Piedimonte Matese, in gito con 1600 euro falsi: denunciati due giovani

L’attività dei militari ha preso avvio dalla segnalazione relativa a un episodio verificatosi poco prima sulla pubblica via. Un minorenne aveva infatti riferito di essere stato raggirato da due giovani che, con il pretesto di dover cambiare del denaro, gli avrebbero consegnato una banconota contraffatta da 20 euro, ricevendo in cambio due banconote autentiche da 10 euro.

La segnalazione ha consentito ai Carabinieri di avviare le verifiche e individuare l’autovettura in uso ai due giovani. Nel corso del successivo controllo, i militari hanno rinvenuto, all’interno del cruscotto del veicolo, 58 banconote da 20 euro, per un valore complessivo di 1.160 euro, risultate contraffatte. Il denaro è stato immediatamente sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti.

Nel corso delle ulteriori verifiche è emersa, inoltre, una presunta irregolarità riguardante il documento d’identità dell’uomo, al quale sarebbe stato asportato il microchip. Per tale circostanza il 22enne è stato ulteriormente deferito per l’ipotesi di reato di falsità materiale. Anche il documento è stato sottoposto a sequestro. La vicenda è stata quindi portata all’attenzione dell’Autorità giudiziaria, informata dai Carabinieri per i provvedimenti di competenza.

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