Villaricca, assalto armato al distributore di carburanti: arrestati due baby-rapinatori

Assaltano distributore di carburanti a Villaricca e poi scappano in sella a uno scooter. Arrestati un 16enne e un 17enne dopo una fuga finita a San Pietro a Patierno. Ad ammanettare la coppia di malviventi sono stati gli agenti del Commissariato Secondigliano, intervenuti nella zona industriale di Arzano, dove hanno intercettato lo scooter.

Villaricca, assalto armato al distributore di carburanti: fermati due giovanissimi

Secondo quanto ricostruito, il passeggero del mezzo a due ruote, armato di pistola, ha minacciato sabato sera un addetto al rifornimento della stazione di servizio di Villaricca, impossessandosi di una somma di denaro. Ne è nato un lungo inseguimento, fino a quando, giunti nel quartiere di Secondigliano, il passeggero, dopo essere sceso dal mezzo, ha tentato di darsi alla fuga a piedi, ma è stato bloccato dai poliziotti dopo una colluttazione e trovato in possesso di oltre 1.000 euro in contanti e di un taglierino.

Il conducente dello scooter, invece, ha accelerato la marcia e si è dato alla fuga, trascinando un agente e cagionandogli lesioni. Ne è scaturito un altro inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori in via Comunale della Luce, a Napoli, non senza difficoltà e dopo una colluttazione. Il giovanissimo è stato inoltre trovato in possesso di 290 euro. Ancora, durante la fuga, il conducente si era disfatto di una pistola replica priva del tappo rosso, lanciandola in un terreno in via Ferrara, ad Arzano, che è stata successivamente recuperata dagli agenti di Polizia.