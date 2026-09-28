Notte movimentata a Pianura. Avrebbe tentato di forzare il cancello d’ingresso di un deposito di carburanti utilizzando una smerigliatrice. Sorpreso dalla polizia, avrebbe poi opposto resistenza agli agenti durante il controllo. Un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per tentato furto aggravato.

Napoli, benzina alle stelle: tenta di forzare il cancello di un deposito carburanti e viene arrestato

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri in via Domenico Padula. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti dopo una segnalazione arrivata alla Sala Operativa relativa alla presenza di un uomo che stava tentando di forzare il cancello di un deposito carburanti.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno sorpreso il 47enne nei pressi della serratura del cancello d’ingresso e hanno proceduto al controllo. Secondo quanto riferito dalla Questura, l’uomo avrebbe assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti, dando origine a una colluttazione prima di essere bloccato. I successivi accertamenti hanno permesso agli agenti di riscontrare il danneggiamento della piastra del cancello. Per il 47enne è quindi scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per tentato furto aggravato.