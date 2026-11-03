Villaricca, apre “Pieno”: gusto, street food e punto di ritrovo

VILLARICCA – Una nuova realtà del gusto è pronta ad accendere corso Europa. Giovedì 5 novembre apre ufficialmente “Pieno”, il nuovo locale food che promette di conquistare grandi e piccoli con un mix di sapori, golosità e convivialità. Un’offerta ricca e variegata, capace di soddisfare ogni palato: dai kebab agli hot dog, passando per la pizza in teglia, fino alle irresistibili proposte dolci come graffe, cornetti, brioche e crêpes. Tante specialità da gustare in diversi momenti della giornata, per una pausa veloce o una serata in compagnia.

Ma “Pieno” non sarà soltanto un luogo dove mangiare*. L’obiettivo è creare un nuovo punto di aggregazione per il territorio, uno spazio pensato per i giovani che desiderano ritrovarsi con gli amici e per le famiglie alla ricerca di un momento piacevole da condividere.

Un progetto che unisce il piacere del buon cibo alla voglia di stare insieme, contribuendo ad arricchire l’offerta commerciale e gastronomica di Villaricca. L’appuntamento è dunque per giovedì 5 novembre, in corso Europa, per scoprire una nuova destinazione del gusto. Un nome che è già tutto un programma: “Pieno”, di sapori, di incontri e di nuove emozioni!*

CLICCA QUI PER ANTICIPAZIONI SOCIAL

COMUNICATO STAMPA