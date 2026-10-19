Giugliano. Al via “Sapori ad arte” al parco commerciale Grande sud, la kermesse delle eccellenze

Grande successo per il primo appuntamento di Sapori ad arte al Grande Sud di Giugliano. il 23esimo raduno antichi percorsi ha portato indietro nel tempo i tanti intervenuti nel parcheggio del parco commerciale, auto e moto giunte da tutta la Campania e ed il sorteggo di premi offerti da Kelia tour di Raffaele e Luisa Elia. Sapori ad arte, una kermesse giunta alla 20esima edizione che valorizza la sinergia con il territorio e le sua aziende enogastronomiche. Un’iniziativa fortemente voluta dal direttore del parco commerciale Fabio Santoro anche per ampliare la rete con le associazioni di categoria del territorio. protagonista del prossimo appuntamento sarà la mela annurca, a seguire il capocollo giuglianese, ed ancora il vino, la pasta e il miele.

Autunno fa rima con gusto al Parco Commerciale Grande Sud!

Torna Sapori ad Arte, l’appuntamento dedicato alla tradizione, ai sapori autentici e alla cultura gastronomica locale, che quest’anno celebra la sua 20ª edizione.

Dal 24 ottobre al 21 novembre, ogni settimana sarà l’occasione per intraprendere un viaggio tra i prodotti simbolo del nostro territorio, con degustazioni, incontri e momenti di convivialità insieme ai protagonisti delle eccellenze locali.

Ecco il programma completo:

● 24 e 25 ottobre – La mela Annurca

Scopri la mela Annurca, bontà in un morso croccante con Giaccio Frutta

● 30, 31 ottobre e 1° novembre – Il Capocollo tipo Giugliano

Il gusto autentico del capocollo con Salumificio Cuozzo

● 7 e 8 novembre – Il Vino Novello

Gusta il vino novello con Cantine Cecere

● 14 e 15 novembre – La Pasta

Tanti formati, mille abbinamenti con Pastai Cacciapuoti

● 19, 20 e 21 novembre – Il Miele

Scopri la vera dolcezza con La Bottega del Miele

Ogni appuntamento sarà un’occasione per conoscere da vicino le eccellenze del territorio,

incontrare i produttori e lasciarsi conquistare da sapori autentici e specialità tutte da scoprire.

Vivi Sapori ad Arte dal 24 ottobre al 21 novembre al Parco Commerciale Grande Sud:

cinque appuntamenti per celebrare insieme gusto, tradizione e territorio.

Scopri il programma completo:

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