Alle 13 di stamattina a Frattamaggiore sono arrivate via pec le dimissioni ufficiali, dal ruolo di vicesindaco, di Sossio Farina. La decisione giunge dopo giorni complicati che hanno colpito l’amministrazione comunale, in merito alla vicenda giudiziaria sull’ammanco da 2 milioni di euro nelle casse del consorzio cimiteriale che vede indagate 10 persone. Nella nota ufficiale Farina si dichiara totalmente estraneo alla questione.

Frattamaggiore, presunta truffa da 2 milioni sulle pratiche cimiteriali: si dimette il vicesindaco

“Si tratta di una scelta personale e di natura esclusivamente politica – spiega via social Farina -, maturata in coscienza e dettata dal senso di responsabilità verso gli elettori che mi hanno accordato la loro fiducia e verso la comunità che ho avuto l’onore di servire. Ritengo che chi ricopre un ruolo istituzionale debba, per ragioni di opportunità e di sensibilità morale, evitare che le proprie vicende personali possano riflettersi sull’azione dell’Amministrazione e sulla serenità del lavoro della Giunta e del Consiglio Comunale”.

L’ormai ex vicesindaco poi sottolinea: “Ribadisco con fermezza la mia totale estraneità ai fatti che mi vengono contestati nella vicenda giudiziaria che mi vede coinvolto, estraneità che dimostrerò nelle sedi giudiziarie competenti, nelle quali ripongo piena fiducia. La presente decisione non ha dunque altro significato che quello di un atto di rispetto verso le istituzioni e verso i cittadini. Ringrazio il Sindaco, i colleghi di Giunta, il Consiglio Comunale, i Dirigenti e gli uffici comunali tutti per la collaborazione prestata, e chiedo che la presente sia protocollata e portata a conoscenza del Consiglio Comunale. Con ossequio Sossio Farina”.