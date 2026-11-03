Brutte notizie per i cittadini dei comuni dei Campi Flegrei. I test svolti all’interno della galleria del Monte Olibano, nel tratto che collega a Pozzuoli, non consentono la riapertura della Linea 2 della Metropolitana di Napoli. La chiusura risale al 31 luglio, a causa di una forte scossa bradisismica. Nel tratto in questione, ci sarebbe ancora la presenza di Co2.

Campi Flegrei, resta chiusa linea 2 dopo i test, i sindaci: “Basta prese in giro”

La comunicazione, arrivata da Rfi nel corso di un tavolo interistituzionale, ha scatenato le ire dei sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida, rispettivamente Luigi Manzoni, Josi Gerardo Della Ragione, Antonio Sabino e Salvatore Scotto Di Santolo. “Siamo stanchi – dichiarano – e non permetteremo a nessuno di prenderci in giro”.

A quanto pare le fasce tricolori avrebbero ricevuto delle rassicurazioni, rivelatesi poi infondate: “Ci avevano detto che la tratta sarebbe stata riaperta – proseguono – che era solo questione di tempo, abbiamo atteso con pazienza, la stessa pazienza che abbiamo chiesto ai nostri cittadini, ma oggi, invece, ci comunicano che la linea per ora non riaprirà e non c’è una data certa”.

Dall’estate pendolari, studenti, lavoratori e famiglie delle aree interessate fanno i conti con disagi quotidiani. Per questo, almeno al momento, la richiesta dei primi cittadini è che “i servizi sostitutivi garantiscano davvero gli spostamenti e siano adeguati alle richieste dell’utenza”. Intanto i lavori di Rfi dovrebbero prendere il via a metà dicembre.

L’assessora regionale Zabatta: ““Da RFI nessuna soluzione. Ne prendiamo atto”

Si è espressa duramente nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana anche l’assessora regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta: “Abbiamo chiesto ai cittadini, ai lavoratori e agli studenti di avere pazienza – ha detto – nell’attesa che quelle soluzioni venissero concretamente messe in campo da RFI. Oggi, dopo mesi di attesa e di confronto istituzionale, prendiamo atto che RFI non ha dato seguito alle soluzioni prospettate e non è stata in grado di indicare un percorso concreto per la riapertura della tratta”.