Sorpreso con droga e con un coltello in strada a Sant’Antimo. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne. È accusato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Sant’Antimo, sorpreso in strada con droga e coltello: arrestato 21enne

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Svizzera, hanno notato un’auto con a bordo un soggetto con fare sospetto e lo hanno controllato.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro, poiché il giovane era in possesso di 18 bustine di marijuana per un peso complessivo di 41 grammi, di 6 bustine contenenti 30 grammi di hashish, oltre a a 2.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, un coltello della lunghezza complessiva di 12 cm ed uno sfollagente telescopico.

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