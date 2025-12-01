Via Appia, apertura rinviata: strada ancora chiusa dopo le piogge degli ultimi giorni

Era prevista per oggi, 1° dicembre, la riapertura della Via Appia, arteria di collegamento tra Giugliano, Sant’Antimo, Melito e Aversa, ostaggio da anni di diversi cantieri, ma i tempi si allungano ancora. I lavori di rifacimento del collettore fognario, eseguiti da Eav, sono proseguiti nell’ultima settimana ma le forti piogge dei giorni scorsi hanno causato un inevitabile rallentamento del cantiere.

Gli interventi stanno procedendo spediti e, salvo ulteriori imprevisti, la riapertura al traffico dovrebbe avvenire entro la fine di questa settimana, o al massimo lunedì 8 dicembre. Permangono dunque, al momento, i disagi per gli automobilisti e per i commercianti della zona, che attendono il ripristino della viabilità in vista delle festività natalizie, momento delicato per l’economia del territorio. Non resta che stringere i denti qualche altro giorno e sperare che non si registrino ulteriori imprevisti.

Eav: “Rispetto degli obblighi contrattuali e nessuna proroga”

L’ente precisa, attraverso un comunicato ufficiale, di aver sempre operato “in assoluta regolarità formale e contrattuale” e sottolinea di aver già intimato all’impresa di rispettare le scadenze. Dopo diversi solleciti, era stata concordata la data del 30 novembre come termine ultimo. Nella giornata di ieri, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ha contattato il direttore dei lavori per richiedere il rispetto dell’impegno. L’impresa ha domandato ulteriori giorni, adducendo problemi legati al maltempo.

Tuttavia, su indicazione del presidente di Eav, è stato dato mandato di: non concedere alcuna proroga, applicare le penali previste, verificare la chiusura del cantiere entro pochi giorni.

Eav annuncia inoltre che, nel mese di gennaio, chiederà un incontro in Regione Campania con i Comuni coinvolti. L’obiettivo è definire l’iter necessario alla messa in funzione del collettore fognario, infrastruttura considerata strategica per migliorare la qualità ambientale dell’intero territorio.