Tenta truffa dello specchietto sull’Asse Mediano, ma la vittima è un poliziotto: denunciato

Ha simulato un incidente stradale nel tentativo di ottenere denaro da un automobilista, ma il suo piano è fallito quando ha scoperto che la vittima era un poliziotto. Per questo motivo un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato di Napoli per tentata truffa, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente, violazione quest’ultima reiterata nel biennio.

Tentata truffa dello specchietto sull’Asse Mediano, ma la vittima è un poliziotto: denunciato

L’episodio si è verificato nei giorni scorsi lungo la Strada Statale 162, in direzione Acerra. Un agente della Sezione Polizia Stradale di Napoli, libero dal servizio, stava percorrendo l’arteria a bordo della propria autovettura quando ha effettuato il sorpasso di un veicolo che procedeva a velocità particolarmente ridotta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, subito dopo la manovra il conducente dell’altro mezzo avrebbe lanciato un oggetto contro l’auto del poliziotto e provocato un contatto tra i due veicoli, simulando così un sinistro stradale. Una volta fermati, l’uomo avrebbe avanzato una richiesta di 300 euro come risarcimento per presunti danni subiti nell’incidente. L’agente, però, ha immediatamente intuito di trovarsi di fronte a un tentativo di truffa e si è qualificato come appartenente alla Polizia di Stato.

A quel punto il presunto responsabile si è dato alla fuga, cercando di far perdere le proprie tracce. Le successive indagini hanno consentito agli investigatori di identificarlo e di accertare anche che era alla guida senza patente. Per l’uomo è quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati contestati.