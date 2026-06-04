C’è un punto di osservazione privilegiato dal quale è possibile leggere il destino di una città, quello della cultura. Non come ornamento, ma come infrastruttura immateriale capace di orientare visioni, generare senso di appartenenza e costruire sviluppo durevole. Del resto, come ricordava Italo Calvino, “la città non dice il suo passato, lo contiene come le linee della mano”. Ed è con tali presupposti che si inaugura lo spazio Connessioni – Arte, Letteratura, Architettura sabato 13 giugno 2026 alle 18 a Giugliano in Campania, al Corso Campano 147, da un’idea del gallerista Franco Riccardo che, assieme all’architetto Francesco Mallardo, organizzerà eventi non solo di rilievo locale, ma anche e soprattutto di rilevanza nazionale e internazionale. La serata sarà caratterizzata dallo svelamento dell’opera dell’artista Davide Stasino.

Giugliano, apre al Corso Campano “Connessioni”: spazio tra arte, letteratura e architettura

“In questi anni abbiamo avuto modo di osservare da vicino le trasformazioni della città, le energie latenti e, al tempo stesso, le sue persistenti difficoltà”, spiega Riccardo. “Giugliano possiede una stratificazione e un passato straordinari, non ultimo un centro storico che ricorda la forte presenza del celebre Giambattista Basile. L’urgenza oggi non sta soltanto nel conservare questo patrimonio, ma anche nel renderlo dinamico e capace di dialogare con il presente e di aprirsi al futuro”.

Lo scopo dell’iniziativa, che avrà un programma fitto di incontri artistici, mostre, manifestazioni culturali, presentazioni di libri e dibattiti letterari, è quella di superare una visione autoreferenziale e riconoscere che il valore della cultura cresce nella misura in cui entra in relazione con il mondo, da qui il titolo “Connessioni”. Cioè mettere in connessione e in dialogo diverse culture e personaggi di culture diverse eppure fortemente in relazione.

“Questo è il pensiero che ci ha spinto a costruire un percorso di arte e cultura contemporanea a Giugliano, una città non satura da questo punto di vista e certamente viva sotto il profilo dell’interesse e della partecipazione. Qui esploreremo le infinite possibilità dell’espressione artistica, attraverso mostre, installazioni e eventi che ci permetteranno di scoprire nuovi talenti e di riflettere sulla nostra epoca”. L’obiettivo è anche quello di creare un luogo di riferimento, di incontro e di scambio, dove artisti, critici e appassionati d’arte e di letteratura possano condividere le loro passioni e le loro idee. “Siamo convinti che l’arte abbia il potere di ispirare, di educare e di trasformare, e siamo entusiasti di poter contribuire a questo processo”.