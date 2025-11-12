Buone notizie per gli automobilisti e i residenti dell’area nord di Napoli: la Via Appia riaprirà ufficialmente al traffico il prossimo 1° dicembre. La decisione è arrivata al termine di un incontro operativo svoltosi ieri al Comune di Giugliano, alla presenza dei funzionari dell’Eav (Ente Autonomo Volturno), del sindaco di Sant’Antimo e degli assessori giuglianesi Alfonso Sequino e Marco Sepe.

Via Appia riaperta dal 1° dicembre: conto alla rovescia per la fine dei lavori al collettore fognario

La riapertura rappresenta un passaggio cruciale per la viabilità dell’area, rimasta a lungo “ostaggio” dei lavori per il collettore fognario “Miano–Piscinola–Mugnano–Aversa Centro, 2° stralcio”, un’opera infrastrutturale strategica per migliorare la rete fognaria e ridurre il rischio idraulico del territorio.

Ultima fase dei lavori: chiusura concessione a dicembre 2025

Durante la riunione, i rappresentanti di Eav hanno illustrato l’ultimo cronoprogramma dell’impresa concessionaria: i cantieri ancora attivi saranno completati entro il 30 novembre 2025, mentre la concessione dell’intervento sarà chiusa definitivamente entro dicembre 2025. Le aree interessate dai lavori verranno quindi restituite ai Comuni competenti, segnando la conclusione di un’opera complessa che ha coinvolto più amministrazioni e territori. Eav ha ribadito la propria piena collaborazione con i Comuni di Giugliano e Sant’Antimo, assicurando il rispetto dei tempi e una gestione efficiente delle opere, in un’ottica di coordinamento continuo con il territorio.