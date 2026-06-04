Non ce l’ha fatta Riccardo Autieri, ingegnere 66enne originario di Pozzuoli, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo la Tangenziale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, come anticipa Cronaca Flegrea, l’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato uno scontro con un’automobile.

Tragedia sulla Tangenziale di Napoli, perde la vita l’ingegnere Riccardo Autieri

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasferito il ferito in ospedale in condizioni critiche. Nonostante i tentativi dei medici, Autieri è deceduto poco dopo il ricovero a causa delle lesioni riportate nell’impatto. La notizia ha profondamente colpito la comunità flegrea. Il professionista lascia la moglie Patrizia e i figli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. L’autorità giudiziaria ha inoltre disposto l’esame autoptico sulla salma.