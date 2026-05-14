I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Napoli hanno sequestrato il cantiere esterno della villa di Massa Lubrense appartenente a Sting, al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, storico ex leader dei Police.

Massa Lubrense, sequestrato cantiere nella villa di Sting: multe per 26mila euro

Nel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, denunciando l’amministratore unico dell’impresa impegnata negli interventi di ristrutturazione della prestigiosa proprietà. Contestualmente sono state elevate sanzioni e ammende per un importo complessivo di circa 26mila euro.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nel cantiere mancavano adeguate impalcature e parapetti di protezione. I carabinieri hanno inoltre rilevato l’assenza di una corretta viabilità interna e della necessaria recinzione dell’area interessata dai lavori. All’imprenditore sono state imposte precise prescrizioni che dovranno essere eseguite entro cinque giorni per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa. Il sequestro ha riguardato il cantiere esterno della villa, un’area di circa mille metri quadrati comprensiva dei terrazzi.