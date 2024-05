Ha fornito le generalità del fratello gemello pensando così di ingannare i carabinieri. Un 36enne è stato arrestato a Venticano, in provincia di Avellino, perché sorpreso a guidare senza patente.

Venticano, sorpreso a guidare senza patente: fornisce i dati del fratello gemello ma viene arrestato

I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, impegnati in un servizio di controllo del territorio in località Castel del Lago a Venticano, hanno fermato una vettura che destava particolare sospetto, guidata dal 36enne.

Alla richiesta dei militari di fornire la patente di guida, l’uomo ha risposto di averla dimenticata a casa, ma ha comunque fornito le generalità. Non le sue, bensì quelle del gemello, regolarmente patentato, pensando così di ingannare i militari. Ad accertarlo i carabinieri dopo una serie di controlli approfonditi.

Aveva già un noto curriculum criminale

La patente di guida del 36enne era stata precedentemente revocata. Inoltre vantava già diversi precedenti penali e alcune sentenze di condanna. Pertanto, alla fine del controllo, per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza di reato: è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.