Paura sulla circumvallazione esterna tra i comuni di Giugliano e Qualiano, in direzione Lago Patria, dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre, si è sviluppato un vasto incendio.

Vasto incendio tra Giugliano e Qualiano: intervengono Carabinieri e Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno provveduto a delimitare l’area e a garantire la sicurezza della circolazione stradale. Il fumo ha invaso le carreggiate, creando disagi e rallentamenti per gli automobilisti in transito. I Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati e stanno raggiungendo il luogo per domare le fiamme e prevenire eventuali danni a persone e abitazioni. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.