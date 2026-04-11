Casa distrutta dall’incendio a Giugliano: madre e figlio di 5 anni finiscono in ospedale

Paura a Giugliano in via Vicinale 100, dove nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

All’interno dell’appartamento si trovavano due persone: una donna di 47 anni e il figlio di appena 5 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale Santobono in codice giallo, riportando ustioni lievi. Fortunatamente, secondo quanto si apprende, non sono in pericolo di vita.

Intervento dei soccorsi e messa in sicurezza

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato decisivo per spegnere rapidamente l’incendio ed evitare conseguenze più gravi. Una volta domate le fiamme, l’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile, in attesa di ulteriori verifiche strutturali.

Cause dell’incendio ancora da chiarire

Sono attualmente in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, che al momento restano sconosciute. I carabinieri stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.